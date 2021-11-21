الأردن يدخل رسمياً في الموجة الثالثة من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد أمين عام وزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، المسؤول عن ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن الأردن دخل في الموجة الثالثة لفيروس كورونا.



وأضاف البلبيسي، عبر التلفزيون الأردني، أن الأسابيع الماضية شهدت ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا من أسبوع لآخر، بلغت في الأسبوع الوبائي الماضي 5 آلاف إصابة جديدة.

ونقلت صحيفة "الدستور" الأردنية عنه "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في الموجة الجديدة".

وأوضح المسؤول أن عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى تجاوز 4 ملايين، مشيراً إلى ضرورة وصول الأردن إلى تطعيم 5 ملايين، بحلول نهاية العام الجاري، للوصول إلى بر الأمان.