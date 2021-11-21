شاهد.. سيدة أمريكية تقتحم عرين أسد وترميه بالورود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أثارت سيدة أمريكية الجدل في حديقة برونكس في ولاية نيويورك الأمريكية بمقطع فيديو لها وهي ترقص أمام عرين أسد وترميه بالورود والمال.



وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن السيدة كانت ترتدي فستانا أحمر اقتحمت عرين أسد في حديقة برونكس الأمريكية بكل جرأة وشجاعة وكأنها تقتحم بيتا لحيوانات أليفة وأن الأسد لم يهاجمها.

وذكرت أن وجود السيدة في عرين الأسود استمر دقيقتين بدون خوف أو ذعر، بل حاولت رميه بالورود والمال تعبيرا عن حبها له وأنها لم تكن تخاف من تواجدها في العرين.