ارتفاع مبيعات السيارات في تونس بـ 27% في 2021

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، عن مصدر مسؤول في الغرفة، قوله إن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها وأصنافها في تونس، ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 بنسبة 27%.

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وأضاف المصدر أن هناك إقبال كبير على اقتناء السيارات في تونس، لافتا إلى الجهود التي تبذلها الغرفة مع وزارة التجارة والديوانة التونسية من أجل تخفيض الرسوم والجمارك على السيارات.

وفي السياق، رحب المصدر بالقرار الوارد في النسخة الأولية من مشروع قانون المالية لسنة 2022، والقاضي بتخفيض الجمارك على السيارات الهجينة والكهربائية ليصل إلى 50 في المئة.

وأكد أن هذا القرار، في حال اعتماده رسميا، سيشجع على ترويج السيارات الصديقة للبيئة، وخاصة التقليص من كلفة البنزين، لا سيما وأن السيارات الهجينة (hybride) لا تستهلك كثيرا البنزين.

وبخصوص السيارات الكهربائية، أفاد المصدر بأن الأمر يختلف نسبيا، بما أنه يتعين توفير البنية التحتية اللازمة، من خلال تركيز الأعمدة الكهربائية الضرورية لشحن هذا الصنف من السيارات، كاشفا أن الغرفة شرعت في الاشتغال مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على تنفيذ هذا المشروع.

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