برلماني: لبنان لا يستطيع تحمل تبعات مواقف "حزب الله" الإقليمية

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف عبدالله في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن الخليج يحث لبنان على العودة للموقف العربي المعتدل وألا يكون منصة إعلامية وسياسية في محور الممانعة بقيادة إيران.

وذكر أن رسالة الوزير البحريني مفادها "عدم القدرة على التغاضي عن الموضوع خاصة أن لبنان عجز أن يقدم بادرة حسن نية لإقالة وزير الإعلام".

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وأشار إلى أن الداخل اللبناني "لا يستطيع تحمل تبعات سلوك حزب الله مع دول الخليج"، موضحا: "نحن نتعاطى مع حزب الله في لبنان كمكون سياسي موجود ولكن هناك قسم كبير من الشعب يرفض الدور الإقليمي لحزب الله الذي أصبح عبء على لبنان".

ولفت عبدالله إلى أن مواقف "حزب الله" الإقليمية التي لم يتم الاتفاق عليها لبنانيا "تُحمّل هذا البلد الضعيف المنهار اقتصاديا أعباء إضافية لسنا قادرين على تحمل أوزارها".

وأكد أن "لبنان لا مصلحة له في أن يدير ظهره إلى أشقائه العرب وأن يكون فقط ساحة وورقة تفاوض للجانب الإيراني في إطار مفاوضاته في الاتفاق النووي مع الجانب الأمريكي".

وكان وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، قد صرح في وقت سابق، بأن حل الأزمة اللبنانية الخليجية يبدأ من بيروت وتغيير علاقة لبنان مع الدول الشقيقة، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرادحي، بشأن الحرب في اليمن.

وأضاف خلال لقاءه مع وزراء خارجية الأردن والعراق، ضمن مؤتمر "حوار المنامة"، إنه "يجب حل الأزمة من داخل لبنان وبين اللبنانيين أولا".

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