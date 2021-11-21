محكمة مصرية تصدر أحكاما ضد 6 متهمين في قضية "الخلايا العنقودية المسلحة"

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Vasily Fedosenko

ذكر ذلك موقع "مصراوي" في خبر عن القضية، مشيرا إلى أن محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة في مصر، أصدرت الأحكام ضد المتهمين.

وقال الموقع إن "النيابة العامة المصرية أحالت أعضاء أحد مجموعات "الخلايا العنقودية المسلحة"، للمحاكمة الجنائية إرهاب"، مشيرة إلى أنه "تم اتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة تابعة للخلايا العنقودية المسلحة إضافة إلى حيازة مفرقعات".

وتابعت: "كان ذلك عقب فض اعتصام النهضة"، مشيرة إلى أنه جاء بتكليفات من قيادات جماعة الإخوان، التي تصنفها مصر جماعة إرهابية.

واستطردت: "تضمن ذلك تأسيس مجموعات تابعة لـ"الخلايا العنقودية المسلحة"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الشرطة والجيش والقضاء وكان هدفها هو إسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها".

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