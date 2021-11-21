مصدر مطلع لـ"سبوتنيك": اجتماع مجلس السيادة السوداني قبيل إعلان مرتقب عن عودة حمدوك

دبي - محمود عبدالرازق - وصرّح المصدر المطلع في القصر الجمهوري لوكالة "سبوتنيك" عن "بدء اجتماع لأعضاء مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري"، وذلك وسط الأنباء عن إعلان سياسي مرتقب يضمن عودة رئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك إلى منصبه.

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وصباح اليوم الأحد، كشف مصدر مطلع أن رئيس الوزراء السوداني المخلوع عبد الله حمدوك وافق في اتفاق مع الجيش يعيده إلى السلطة، لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على خلفية عزله الشهر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم أيضا، أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك، أن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك وسحب القوات التي كانت تتمركز أمام منزله اليوم.

ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس حزب الأمة السوداني المكلف فضل الله بورما ناصر، أن الجيش يعتزم إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه.

وقال ناصر إن القوات المسلحة ستعهد لحمدوك بتشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار اتفاق توصل إليه الجيش والأحزاب السياسية المدنية.

وفي الإطار ذاته، كشف مصدر مطلع على المحادثات أن مجلس السيادة سوف يعقد اجتماعا عاجلا، اليوم الأحد، قبل الإعلان عن الاتفاق.

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