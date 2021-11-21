مصر ترد على أنباء إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنازل

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها أنه لا صحة لتلك الأخبار المتداولة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الأمر.

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وشددت الوزارة المصرية أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا على أجهزة الحاسوب اللوحي "التابلت" داخل اللجان الامتحانية في المدارس.

وتابعت أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا داخل لجان الامتحانات، لضمان عدم إصابة الطلبة بأي عدوى.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي في مصر من يوم السبت الموافق 5 فبراير/ شباط 2022 حتى الخميس 17 فبراير 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 19 فبراير 2022 وحتى الخميس 9 يونيو/ حزيران 2022"

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة المصرية، أمس السبت، عن تعليقها الدراسة في 7 محافظات بسبب سوء الأحوال الجوية، وهي القاهرة والجيزة والبحيرة والقليوبية ومرسى مطروح والإسكندرية والمنوفية.

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