الحريري: ماذا نقول لشعب يرى دولته عاجزة عن عقد جلسة لحكومتها؟

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب ما نشره الحريري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "من المحزن جداً جداً أن يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والأمني والطائفي، وأن تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء".

وتحدث الحريري عن ارتهان لبنان لبعض الأحزاب والطوائف، قائلا: "من المحزن جداً جداً أن يشعر المواطن اللبناني بعد 78 عاماً على الاستقلال، أنه يحتاج إلى دولة حرة سيدة مستقلة ليست رهينة حزب أو طائفة أو منصة لحراس الحروب الأهلية العربية".

وتساءل: "بأي كلام نتوجه إلى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود أن يتحقق لكان لبنان اليوم جنة الله على الأرض وليس دولة تقف على حدود جهنم".

ولفت الحريري إلى ما وصفها بـ "حروب الآخرين على أرض لبنان، وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج"، مؤكدا أنها "قذفت به إلى جهنم وسلمت أقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بإنتاج الدول الفاشلة".

ودعا رئيس وزراء لبنان الأسبق في ختام تدويناته، قائلا: "على الرغم من هذا الواقع المرير، لا مجال سوى أن نردد في هذا اليوم، حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر".

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