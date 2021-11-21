بي إم دبليو تطلق الموديل الكوبيه الجديد من الفئة الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة بي إم دبليو عن إطلاق الموديل الكوبيه الجديد من الفئة الثانية في ربيع 2022 بسعر يبدأ من 39 ألف و700 يورو.



وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الكوبيه الجديد من الفئة الثانية يأتي بطول 54ر4 متر وعرض 84ر1 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 74ر2 متر، ما يعني توفر المزيد من الرحابة للركاب في الخلف، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 390 لتراً.

وتتوفر السيارة الكوبيه الجديدة في البداية كموديل 220i بمحرك بنزين بقوة 135 كيلووات/184 حصان، وكموديل 220d بمحرك ديزل بقوة 140 كيلووات/190 حصان.

كما تتوفر السيارة كموديل دفع رباعي M240i xDrive بقوة 275 كيلووات/374 حصان. ويتسارع هذا الموديل من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3ر4 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س. ويتراوح معدل استهلاك الوقود من 6ر4 (ديزل) إلى 8ر8 (بنزين) لتر/100 كلم.