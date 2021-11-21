إطلاق نار في القدس القديمة والجيش الإسرائيلي يتدخل... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن أحد "الإرهابيين" أطلق النار على إسرائيليين اثنين وأصابهما بجروح خطيرة، بالقرب من باب السلسلة في البلدة القديمة في مدينة القدس.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن طواقم نجمة داوود الحمراء تقوم بمعالجة جريحين إسرائيليين أطلق عليهما النار، حيث استهدف أحد "الإرهابيين" نقطة حرس الحدود عند بوابة السلسلة في البلدة القديمة في مدينة القدس.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجريحين أو الضحيتين في الثلاثينيات من عمرهما، أحدهما يعاني من إصابة خطيرة، والآخر يعاني من إصابة متوسطة.

فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجريح أو المصاب الأول يعاني من إصابة قاتلة في الرأس، والآخر إصابته متوسطة، في وقت تم قتل "الإرهابي"، والذي لم تحدد الشرطة الإسرائيلية هويته، حتى الآن.

وذكرت الإذاعة أن قوات الشرطة والجيش الإسرائيليين انتشرا في المكان، فور الإعلان عن إصابة اثنين بجروح خطيرة.