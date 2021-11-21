لبنان يغلق باب تسجيل الناخبين المغتربين في انتخابات 2022

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان، إن مهلة تسجيل اللبنانيين المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية المرتقبة لعام 2022، انتهت منتصف ليل السبت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

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وأوضحت أن عملية تسجيل الناخبين في جميع القارات توقفت على الموقع الإلكتروني https://diasporavote.mfa.gov.lb وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج.

وأشارت إلى أن الناخبين المسجلين فاق كافة التوقعات وبلغ 244,442 بعد إغلاق باب التسجيل مقارنة بـ 92,810 في انتخابات عام 2018.

وعزت الاقبال الكثيف إلى تعلق المغتربين بوطنهم الأم، وأهمية مشاركتهم في هذه الانتخابات.

واعتبرت أن زيادة معدل التسجيل خير دليل على هذا الحماس وعلى رغبتهم الشديدة في المشاركة بهذه العملية.

وأعلنت وزارة الخارجية أن وزارة الداخلية ستصدر القوائم الانتخابية الأولية، بعد الانتهاء من التدقيق في لوائح المسجلين.