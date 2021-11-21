"حماس": منفذ عملية إطلاق النار في القدس هو القيادي بالحركة فادي أبو شخيدم

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الحركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم، إن فادي أبو شخيدم أمضى في القدس حياته بين دعوة وجهاد، وتشهد له أرجاء المدينة وجنبات المسجد الأقصى، وها هو يرتقي اليوم بعد معركة بطولية، وأوقع فيهم قتلى وجرحى.

ونعت الحركة أبو شخيدم، مؤكدة أن جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد رادع.

وأضافت أن هذه العملية البطولية تحمل تحذيرا لإسرائيل لوقف الاعتداءات على أرضنا ومقدساتنا، وأن حالة التغول التي تمارسها ضد المسجد الأقصى وسلوان والشيخ جراح وغيرها، ستدفع ثمنها.

كما أكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني ماض في جهاده، ولا يأبه بكل القرارات المعادية التي تصدر عن الدول الاستعمارية والتي تهدف إلى تكريس الاحتلال، والتنصل من حقوقه التاريخية.

وفي السياق، قال مكتب إعلام الأسرى، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدرسة الرشيدية في القدس وهي المدرس التي يعمل بها منفذ العملية الأستاذ فادي أبو شخيدم، مشيرة إلى أنه تم استدعاء شقيقه من قبل المخابرات الإسرائيلية للتحقيق.

يتبع...