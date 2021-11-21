مصرف البحرين المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 3% في 2021

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح في تصريحات لصحيفة "البلاد" البحرينية أن "الاقتصاد البحريني سجل نموا بنسبة 5.7 في المئة في الفصل الثاني من 2021 بالمقارنة مع العام الماضي، مدفوعا بشكل كبير بالنمو في القطاع غير النفطي بسبب تحسن أداء وتعافي القطاعات الأكثر تضررا بسبب فيروس كورونا، مثل المواصلات والاتصالات والسياحة التي تشمل الفنادق والمطاعم.

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وتابع أنه "من المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في النمو خلال الفصل الثالث والرابع من 2021، بسبب النمو في القطاعات غير النفطية إلى مستويات ما قبل تفشي (كوفيد-19)، ومع الزيادة في أسعار النفط".

وأشار محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، في حواره مع صحيفة "البلاد" البحرينية أن "الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 1.63 مليار دينار في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي".

وأردف أنه "من المتوقع استمرار زيادة الاحتياطات الأجنبية في ضوء الارتفاع المتوقع للإيرادات مع زيادة أسعار النفط".