البنتاغون يحدد موعد انتهاء المهمة الأمريكية في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيري، أكد أوستن أن المهمة العسكرية الأمريكية في العراق ستنتهي قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن بقاء القوات الأمريكية في العراق سيكون بدعوة من الحكومة العراقية لدعم قوات الأمن العراقية.

ووفقا لبيان كيري، شدد أوستن على أن الولايات المتحدة ستفي بالالتزامات التي تعهدت بها في يوليو/ تموز 2021، بما في ذلك عدم وجود قوات أمريكية لقيام بمهمات قتالية في العراق بحلول نهاية العام.

Пресс-служба МИД РФ

كما أشار المتحدث باسم البنتاغون إلى أن الطرفين ناقشا المرحلة التالية من المهمة العسكرية الأمريكية في العراق، والتي ستركز على "تقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية" كجزء من حملة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وأدان أوستن المحاولة الأخيرة للهجوم على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، معربة عن أملها في أن تمضي عملية تشكيل الحكومة الجديدة للبلد العربي بشكل سلمي.

جاء الاجتماع بين رئيسي وزارتي الدفاع الأمريكية والعراقية على هامش مؤتمر حوار المنامة الدولي السنوي حول الأمن الإقليمي في البحرين.

في 26 يوليو، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان مشترك مع الجانب العراقي، إلى أن واشنطن تعتزم إنهاء مشاركة البلاد في العمليات العسكرية في العراق بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وفي اليوم نفسه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المزيد من التعاون الأمريكي العراقي يجب أن يشمل تعليم وتدريب قوات بغداد.