مقتل وإصابة 4 جنود إسرائيليين خلال عملية مزدوجة في مدينة القدس... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة العبرية الـ13، صباح اليوم الأحد، أن اثنين من "الإرهابيين" قاما بإطلاق النار على جنود إسرائيليين بالقرب من باب السلسلة في مدينة القدس المحتلة، ونتج عنه مقتل أحد الجنود وإصابة 3 آخرين بجروح شديدة.

فيما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن "الإرهابيين"استخدما سلاحا من طراز "كارلو" في العملية، وهو ما نفته القناة الـ12 العبرية، حيث أوضحت أنه أداة أو سلاح عادي، مضيفة أن "الإرهابي" الأول قام بإطلاق النار، فيما عمد الثاني على تنفيذ عمليات طعن بحق الجنود الإسرائيليين.

وبدورها، أكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن قوات الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، بدعوى البحث عن مساعدين لهذا "الإرهابي".

يشار إلى أن صحيفة "معاريف" العبرية قد ذكرت، في وقت سابق من صباح اليوم، أن أحد "الإرهابيين" أطلق النار على إسرائيليين اثنين وأصابهما بجروح خطيرة، بالقرب من باب السلسلة في البلدة القديمة بمدينة القدس.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن طواقم نجمة داوود الحمراء تقوم بمعالجة جريحين إسرائيليين أطلق عليهما النار، حيث استهدف أحد "الإرهابيون" نقطة حرس الحدود عند بوابة السلسلة في البلدة القديمة بمدينة القدس.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجريحين أو الضحيتين في الثلاثينيات من عمرهما، أحدهما يعاني من إصابة خطيرة، والآخر يعاني من إصابة متوسطة.

فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجريح أو المصاب الأول يعاني من إصابة قاتلة في الرأس، والآخر إصابته متوسطة، في وقت تم قتل "الإرهابي"، والذي لم تحدد الشرطة الإسرائيلية هويته، حتى الآن.

وذكرت الإذاعة أن قوات الشرطة والجيش الإسرائيليين انتشرا في المكان، فور الإعلان عن إصابة إثنين بجروح خطيرة.