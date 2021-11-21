مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها أنه بحسب إحصاءات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج، حتى أمس السبت، كان إجمالي الإصابات المؤكدة 2.527.716 إصابة.

وبحسب المركز نفسه، فإن إجمالي حالات التعافي بلغت 2.500.110 حالة، وأن إجمالي حالات الوفاة 19.549 حالة فقط.

وذكر المركز أن إجمالي عدد لقاحات كورونا المعطاة بلغ 84.903.027 جرعة، وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في السعودية 98%، وقطر 99.00 %، وسلطنة عمان 98.5 %، والإمارات والكويت 99.3 %، إلا أن مملكة البحرين قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، بنسبة 99.4 %.

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