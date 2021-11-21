ما هي الطريقة الصحيحة لغسل الملابس الصوف؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال منتدى الغسل الألماني، إنه ينبغي غسل الملابس الصوف بشكل صحيح للحفاظ على رونقها؛ نظرا لأن الصوف خامة حساسة للغاية.



وأوضح المنتدى أنه ينبغي عند غسل الصوف في الغسالة الأوتوماتيكية استخدام البرنامج المخصص للملابس الصوف مع مراعاة استخدام مسحوق غسيل مخصص للصوف؛ حيث إنه يحافظ على الألياف ولا يلحق بها ضررا.

ويراعى أيضا ضبط درجة الحرارة بحيث لا تزيد على 40 درجة مئوية، وكذلك ضبط برنامج العصر على عدد لفات منخفض، مع مراعاة التجفيف جيدا. ويمكن لهذا الغرض وضع الملابس في مجفف الملابس، على أن يتم استعمال برنامج مخصص للصوف.

وإذا كان ملصق الملابس ينص على السماح بالغسل اليدوي، فيراعى ألا يتم فرك الصوف بشدة أو عصره بعنف، وإلا فسوف تتنسل الألياف.