خبراء: تفضيل الطعم يبدأ في الرحم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

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قالت ريجينا إنزيناور إن تفضيلات الطعم تتشكل في الرحم، موضحة أن براعم التذوق في الجنين تعمل بكامل طاقتها من الأسبوع العاشر إلى الأسبوع الرابع عشر من الحمل، حيث يمتص المواد من غذاء الأم عبر السائل الأمنيوسي.



وتنصح رئيسة المعهد الألماني لتغذية الطفل الأم بنظام غذائي صحي متوازن ومتنوع، يرتكز على الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والدهون الصحية مثل الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون، مع تناول اللحوم باعتدال والابتعاد عن الوجبات السريعة والأغذية المصنعة.

كما لا يجوز اتباع نظام غذائي أحادي، لأنه يجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مثل السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وزيادة حجم محيط الخصر، وجميعها عوامل خطورة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.