مشروب سحري لتعزيز المناعة.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نصحت تارا كولمان إخصائية التغذية الإكلينيكية بمجلة "فرويندين" الألمانية، بتناول القرفة بصورة منتظمة لتعزيز الصحة وزيادة مناعة الجسم.



وأوضحت الخبيرة الألمانية طريقة تحضير هذا المشروب من خلال غلي قطعة من القرفة في كوب من الماء لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك يتم نزع القرفة وإضافة شريحة من الليمون والقليل من العسل لإعطاء المشروب نكهة لذيذة.

وقالت إن شاي القرفة يعالج الجذور الحرة، نظرا لأن القرفة غنية بمضادات الأكسدة البوليفينول، وهي عبارة عن مغذيات دقيقة توجد في النباتات، التي لها خصائص مضادة للأكسدة وتحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة وتقاوم الالتهابات وتمنع الأمراض.

وتمتاز القرفة أيضا بتأثيرات قوية مضادة للالتهابات، وذلك وفق ما أثبتته العديد من الدراسات والاختبارات، كما أنها تساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم.