مصر... أول إجراء حكومي في أزمة "خناقة فودافون"

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن الجهاز في بيان نشره على صفحته على "فيسبوك" مساء اليوم استدعاء ممثل لشركة فودافون للتحقيق في سياسة خدمة العملاء بالشركة.

وانتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع مصور لمشاجرة عنيفة داخل أحد فرع شركة "فودافون"، المتخصصة في تقديم خدمات شبكات الهواتف المحمولة، دون ذكر أي تفاصيل.

ويظهر في الفيديو اشتباك عنيف بالأيدي بين عدد من الموظفين في الفرع وعميل، يتلقى خلاله الأخير ضربا مبرحا بينما يقوم بعض الأشخاص بتصوير الموقف.

وقالت الشركة في بيان إنها قامت باتخاذ إجراءات حاسمة بناءً على سياسة الإدارة بعدم قبول أي تجاوز في حق العملاء تحت أي ظرف، كما انتهت الجهات المعنية من التحقيق وتم التصالح رسميًا بخصوص الواقعة.

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