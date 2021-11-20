إيران تكشف عن الحل السياسي الوحيد لفلسطين 

دبي - محمود عبدالرازق - نشر وزير الخارجية الإيراني تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، عبّر خلالها عن رؤية بلاده للأزمة الفلسطينية، حين قال: "الحل السياسي الوحيد لفلسطين يكمن في إقامة الاستفتاء العام بين جميع السكان الأصليين في أرض فلسطين".

جاءت تصريحات عبد اللهيان ردا على إعلان بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطاني، أن بلادها بصدد الإعلان عن اعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية، مؤكدا أن لهذا القرار تبعات على من سيتعامل مع "حماس" أو يدعمها في الداخل البريطاني، قائلا: "لا يمكن سحق حقوق الشعب الفلسطيني عبر قلب الحقائق".

وأكد أن بلاده تدين القرار، قائلا: "نحن ندين قرار بريطانيا تصنيف حركة المقاومة الاسلامية في فلسطين "حماس" كمنظمة إرهابية".

وكانت حركة "حماس" قد وصفت القرار البريطاني بـ "الخطيئة"، مؤكدة أنه امتداد لـ "الخطيئة الكارثية في وعد بلفور"، قائلة: "بريطانيا مستمرة في غيها القديم، إذ بدلا من الاعتذار عن خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، وتصحيح هذا الخطأ، سواء في وعد بلفور حيال الأراضي الفلسطينية، أو الانتداب البريطاني الذي اعتبرته الحركة بمثابة "تسليم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية"، فهي "تناصر المعتدين على حساب الضحايا".

وعلى الفور، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن شكره للوزيرة البريطانية، بريتي باتيل، بعد اعتزام بلادها تصنيف حركة حماس منظمة "إرهابية"، بدعوى أن الذراع السياسية تمكن وتساعد الذراع العسكرية على العمل، وبأن الفارق في الملبس فقط.

وبدوره، سارع يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلية، في وصف اعتزام بريطانيا اتخاذ تلك الخطوة بحق حركة حماس بأنه قرار "مهم"، موضحا أن القرار يعني أن حماس ككل هي منظمة "إرهابية" من قبل بريطانيا، مقدما الشكر لبريطانيا على تعاونها المثمر في هذا القرار.

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