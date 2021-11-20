مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي ولي عهد دولة خليجية

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن إيال حولتا قام بزيارة إلى البحرين، والتقى بولي العهد، رئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وكذلك وزير خارجية البحرين ومستشار الأمن القومي في المنامة.

بدوره، نشر المعلق العسكري للموقع الإلكتروني العبري "واللا"، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد من خلالها أن اللقاءات التي جمعت الوفد الإسرائيلي بقيادة إيال حولتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، ونظرائه وولي عهد البحرين، قد ناقشت الملف الإيراني وتعزيز العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن بلاده حريصة على دعم كافة الجهود الدولية، بدعوى ازدهار المنطقة وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الإقليمي والدولي.

جاء لقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بولي عهد البحرين في سياق انعقاد أعمال منتدى حوار المنامة 2021.

يشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول عام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.