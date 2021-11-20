هنية: التغيير في سياسة السعودية تجاه حركة "حماس" انعكس على بعض الفلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - سبوتنيك. وقال هنية في مقابلة مع فضائية "الأقصى" التابعة لحماس:

"للأسف الشديد إن هناك تغيرًا في السياسة السعودية تجاه حركة حماس خلال السنوات القليلة الماضية، انعكس على بعض الفلسطينيين".

وجدد هنية دعوته للسلطات السعودية، بالإفراج عن الفلسطينيين المحتجزين لديها، مضيفا أن "الأحكام السعودية على الفلسطينيين المعتقلين صادمة، خاصة أن التهم الموجهة إليهم هي تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني".

وتابع قائلا: "أوجه نداءً لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بضرورة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية".

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، قد أعلنت أمس الجمعة، أنها بدأت في استصدار قانون من البرلمان يصنف "حماس" "منظمة إرهابية" ويحظرها في المملكة المتحدة، وينص على منع تقديم أي دعم للحركة الفلسطينية، وكل من يتورط في ذلك سيحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وادعت الوزيرة البريطانية بأن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في محاربة "معاداة السامية"، موضحة أنه سيحظر التعامل مع حركة حماس أو ترتيب أي لقاءات معها أو حتى الإعراب عن دعمها.

وكانت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، فقط هي المحظورة حاليا في بريطانيا.