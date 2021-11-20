مقتل مدير راديو مقديشو الحكومي بانفجار عبوة ناسفة وسط العاصمة الصومالية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "راديو دالسان" أن انفجارا تم بعبوة ناسفة استهدف سيارة تقل مدير راديو مقديشو الحكومي، عبد العزيز أفريكا، ومدير التلفزيون الصومالي الحكومي، شارمارك وارسامي، ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الأخير.

وأفاد الموقع الصومالي، بأن عبد العزيز أفريكا، كان منتج برنامج "جونجار" الذي يركز بشكل أساسي على قصص المنشقين عن حركة "الشباب" (الإرهابية المحظورة في روسيا)، موضحا أن أفريكا كان معروفا بمعارضته لنهج الجماعة المتشددة.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومة، ومسلحي "حركة الشباب"، التي تسعى إلى السيطرة على البلاد، وتطبيق قوانينها الخاصة، وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.