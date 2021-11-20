مصر... تعليق الدراسة في 5 محافظات

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم السبت، بأن حالة من الأجواء الجوية السيئة تضرب كثير من المحافظات المصرية، منها محافظات الساحل الشمالي وشمال الدلتا، وذلك منذ ساعات الصباح الباكر لليوم.

وأكد الموقع الإلكتروني أن محافظات البحيرة والقليوبية ومرسى مطروح والإسكندرية والمنوفية، قد أعلنت، بشكل رسمي، تعليق الدراسة، يوم غد الأحد، على خلفية استمرار موجة الطقس السيء التي تسود بعض المحافظات المصرية.

وكانت بعض المحافظات المصرية قد عطلت الدراسة فيها، اليوم السبت، نظرا للسبب نفسه، وحفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب وكذلك الأرواح والممتلكات.

وفي السياق نفسه، نفى مجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء عن تعطيل الدراسة، غدا الأحد، في جميع مدارس وجامعات محافظات القاهرة الكبرى، على خلفية سوء الأحوال الجوية، مؤكدا أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، ومشيرا إلى أن الأمر يعود إلى كل محافظ في تقدير إصدار قرار يتعلق بتعطيل الدراسة من عدمه بحسب حالة الطقس المتوقعة من هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

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