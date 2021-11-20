"حزب الله" يعلق على قرار بريطانيا تصنيف "حماس" منظمة إرهابية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان أصدره "حزب الله"، مساء اليوم السبت، نشرته قناة "المنار" اللبنانية.

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واستنكر "حزب الله" بشدة القرار البريطاني، واعتبره "خاطئا وظالما"، داعيا "الحكومة البريطانية إلى مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن هذا القرار الظالم".

وقال "حزب الله" إن قرار الحكومة في لندن: "استمرار مؤسف للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام إلى جانب العدو الصهيوني وسياساته القائمة على القتل والإرهاب والمجازر والتدمير".

واعتبر أن القرار "لن يوثر على شعبنا الفلسطيني المقاوم وعلى حركة المقاومة الاسلامية حماس ومجاهديها الشرفاء وعلى سائر فصائل المقاومة بل سيزيدها عزيمةً وإصرارا على المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير".

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، قد أعلنت أمس الجمعة، أنها بدأت في استصدار قانون من البرلمان يصنف "حماس" "منظمة إرهابية" ويحظرها في المملكة المتحدة، وينص على منع تقديم أي دعم للحركة الفلسطينية، وكل من يتورط في ذلك سيحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وادعت الوزيرة البريطانية بأن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في محاربة "معاداة السامية"، موضحة أنه سيحظر التعامل مع حركة حماس أو ترتيب أي لقاءات معها أو حتى الإعراب عن دعمها.

وكانت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، فقط هي المحظورة حاليا في بريطانيا.