الإمارات تعيد فتح سفارتها في كابول

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Saeed Ali Achakzai

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح أحمد الله واثق، نائب الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم السبت: "أعادت الإمارات فتح سفارتها في كابول ورفعت علمها".

وتابع، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "ما قامت به الإمارات خطوة جيدة تقود إلى خطوات إيجابية أخرى"، مضيفا: "الإمارات وأفغانستان لديهما بالفعل علاقات جيدة نحتاج إلى تعزيزها".

وأرسلت الإمارات العديد من الطائرات التي تحمل مساعدات طبية وغذائية إلى العاصمة كابول منذ اندلاع الأزمة الإنسانية جراء الحرب التي خاضتها حركة "طالبان" ضد القوات الحكومية السابقة، نهاية يوليو/ تموز الماضي.

واستضافت الإمارات عائلات أفغانية بشكل مؤقت بعدما تم إجلاؤها عقب سيطرة حركة طالبان على السلطة في كابول، منتصف أغسطس/ آب الماضي.

وأعلنت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.

وجاء ذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة كابول، منتصف أغسطس/ آب الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، إثر انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد.

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