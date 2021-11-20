اخبار الخليج

هدية سعودية "ثمينة" إلى المغني المصري عمر كمال... فيديو

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب المقطع الذي نشره عمر بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، الهدية عبارة عن سيارة من نوع "بنتلي" ودرع تكريم، وأنه حصل عليهما من عائلة "الشاطري" أثناء استضافتهم له في المملكة.

ونشر كمال فيديو أثناء احتفاء العائلة السعودية به، وتكريمه ومنحه الدرع والسيارة وعلق على الفيديو:

"شكرا للشيخ مشعل المطيري على التكريم والسيارة والاستضافة فيالمملكة العربية السعودية".

ووصف متابعو كمال السيارة بـ"الهدية الثمينة"، ولفتوا إلى أن سعر السيارة يتجاوز 5 ملايين جنيه مصري، كون هذا النوع من السيارات من الأنواع مرتفعة الثمن في العالم.

>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر مع سبوتنيك.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا