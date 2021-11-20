هدية سعودية "ثمينة" إلى المغني المصري عمر كمال... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب المقطع الذي نشره عمر بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، الهدية عبارة عن سيارة من نوع "بنتلي" ودرع تكريم، وأنه حصل عليهما من عائلة "الشاطري" السعودية أثناء استضافتهم له في المملكة.

ونشر كمال فيديو أثناء احتفاء العائلة السعودية به، وتكريمه ومنحه الدرع والسيارة وعلق على الفيديو:

"شكرا للشيخ مشعل المطيري على التكريم والسيارة والاستضافة فيالمملكة العربية السعودية".

ووصف متابعو كمال السيارة بـ"الهدية الثمينة"، ولفتوا إلى أن سعر السيارة يتجاوز 5 ملايين جنيه مصري، كون هذا النوع من السيارات من الأنواع مرتفعة الثمن في العالم.

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