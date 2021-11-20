السعودية تعلن إجراءات خاصة للصلاة في الروضة الشريفة وزيارة قبر الرسول

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وزارة الحج والعمرة، السعودي، تكون الصلاة في الروضة الشريفة (هي تلك المساحة في المسجد النبوي التي تقع بين المنبر وحجرة النبي محمد) متاحة للفرد مرة واحدة كل 30 يومًا من خلال حجز تصريح الصلاة في الروضة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأشارت إلى ضرورة الحصول كذلك على تصريح لزيارة قبر النبي محمد وصاحبيه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب المدفونين إلى جوار قبره، وأن يكون ذلك عبر تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا".

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات لا علاقة لها بالصلاة في المسجد النبوي، لافته إلى أن الصلاة في المسجد النبوي يمكن أداؤها دون مواعيد مسبقة، لافتا إلى أن "الصلاة فيه لا تستلزم حجز تصريح بل يشترط التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في "توكلنا" إلى "محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا" أولا.

والشهر الماضي أعلنت الحكومة السعودية تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في أراضي المملكة.

ومن بين الإجراءات التي ترتبت على ذلك السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد.

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