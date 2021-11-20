الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات وذخائر عبر الحدود اللبنانية... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر":

"رصدت قواتنا مشتبها به في منطقة المطلة. وبدأت القوات في تمشيط المنطقة بحثا عن المشتبه به الذي فر، وتمكنت من العثور على 41 لفافة مخدرات ولفافة تحوي ذخيرة بقيمة مئات آلاف الشواكل (الدولار يساوي 3.08 شيكل) تركها وراءه".

وأضاف: "تم نقل المضبوطات إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال التحقيق، وتواصل قوات الجيش والشرطة عمليات التمشيط بحثا عن المشتبه به".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، عن إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية بقيمة ملايين الشواكل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن المضبوطات عبارة عن "120 كغ من نوع كوكايين والمرجوانا.

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