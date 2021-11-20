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سلطان عمان يبدأ بعد غد زيارة رسمية إلى قطر

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال التلفزيون العماني الرسمي عبر "تويتر": "السُّلطان هيثم بن طارق يتوجّه بعد غدٍ الاثنين إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة دولة تلبيةً للدعوة الكريمة من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرِ دولة قطر".

وأوضح التلفزيون الرسمي: "تتناول الزيارة أوجهَ التعاون المختلفة بين البلدين الشقيقين، والفرص الممكنة لتعزيزها، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقًا للغايات المرتجاة للبلدين وتطلعاتهما، ووصولا لنتائج مثمرة تخدم مصالحهما المشتركة، وتكفل لأبنائهما مزيدًا من النماء والرخاء والاستقرار في الحاضر والمستقبل".

وتعد هذه الزيارة الخارجية هي الثانية للسلطان هيثم بن طارق، بعد زيارته للسعودية في تموز/يوليو الماضي، وذلك منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في 11 كانون ثاني/يناير 2020، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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