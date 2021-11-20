اليمن… القوات المشتركة تسيطر على مفترق طرق استراتيجي جنوبي الحديدة

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القاهرة – سبوتنيك. ذكر ذلك المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إحدى تشكيلات القوات المشتركة، في بيان اليوم السبت.

وقال البيان إن "القوات المشتركة واصلت تقدمها، أمس الجمعة، وسيطرت على مثلث العدين الاستراتيجي شمال مديرية حيس، جنوب شرقي الحديدة، الذي يربط المديرية بمحافظة إب ومديرية الجراحي"، مشيرا إلى تقهقر "أنصار الله" بعدما تعرضوا لخسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقال البيان: "خاضت القوات المشتركة معارك عنيفة ضد الحوثيين استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة"، مشيرا إلى "سقوط عشرات القتلى والجرحى وأسر عدد من عناصر "أنصار الله" وإعطاب آليات عسكرية تابعة لهم".

يذكر أن القوات المشتركة سيطرت على مناطق استراتيجية جنوب مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، في الحدود الإدارية لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وجاء ذلك إثر هجوم واسع من عدة محاور على مقاتلي جماعة "أنصار الله".

وسيطرت القوات المشتركة، أمس الجمعة، على مفرق سقم الاستراتيجي جنوب شرقي مديرية حيس ومرتفعات في محيطه، خلال هجوم شنته مسنود بطيران التحالف العربي.

ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ سنوات بين الحكومة المعترفة بها دوليا وتدعمها السعودية التي تقود تحالفا دوليا من عدة دول لمحاربة "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ أواخر عام 2014.

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