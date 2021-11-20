"أنصار الله" ترفض تصريحات وزير الدفاع الأمريكي وتتهم واشنطن بإعاقة تحقيق السلام

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب الحوثي على حسابه في "تويتر"، أن "التصريحات الأمريكية خلط للأوراق وتغطية على إجرامها وعدوانها وحصارها المستمر".

وأضاف الحوثي: "تصريحات وزير الدفاع نتاج شراكة فعلية في الميدان، وهي [يقصد الولايات المتحدة] من تعيق الاستقرار وترفض السلام بدعمها وحمايتها العلنية للمعتدي وبسلاحها القاتل لأطفال ونساء الشعب والشعب سيقول كلمته ضد أمريكا وتصرفاتها بمظاهرات الاثنين".

© AFP 2021 / MONEY SHARMA

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في وقت سابق، خلال كلمة له في منتدى حوار المنامة، أن بلاده تعمل مع حلفائها من أجل تعزيز الدفاعات الجوية السعودية.

وقال أوستن: "نعمل مع الحلفاء لتعزيز الدفاعات الجوية السعودية لمواجهة التحديات".

وأوضح أوستن أن تعزيز الدفاعات الجوية السعودية يأتي في إطار مواجهة إيران، مؤكدا أن "دعم إيران للإرهاب من المخاطر العابرة للحدود والتي يجب مواجهتها". حسب تعبيره.

وطالب الوزير الأمريكي، الحوثيين بضرورة وقف هجماتهم على المملكة العربية السعودية، قائلا: "على الحوثيين إنهاء الحرب في اليمن ووقف الهجمات على السعودية".