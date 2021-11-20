اخبار الخليج

عبير موسي: قيس سعيد يتحمل مسؤولية قانون المالية الحالي

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وصرحت رئيسة الحزب "الدستوري الحر"، عبير موسي، وفق ما نشرته بصفحتها في موقع "فيسبوك"، أن حزبها يحتج بسبب انعدام الرؤية الواضحة للبلاد.

ونعت موسي على قانون المالية الحالي لعام 2021، مؤكدة أن "الدستوري الحر بريء منه" لافتة إلى أنه لم يقم بالتصويت عليه وقت عرضه في البرلمان التونسي.

وحملت النائبة التونسية رئيس الجمهورية قيس سعيد، مسؤولية تمرير القانون، حيث قالت:

"رئيس السلطة القائمة هو شريك في تمريره (قانون المالية الحالي) عبر ختمه، واليوم يتحمل المسؤولية".

ونوهت موسي إلى أن "الديون اليوم وصلت إلى 100 ألف مليار، والحكومة التزمت بتنفيذ الاتفاقيات السابقة مقابل غياب الموارد والاعتمادات المالية".

وطالبت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" بإخراج "الأخطبوط الإخواني والأخطبوط الوهمي الذي يسمى بـ "حراك 25 جويلية" الذي لا وجود قانوني له وينشط عن طريق حزب لديه مقر في صفاقس"، حسب تعبيرها.

وكان الحزب "الدستوري الحر" قد دعا أنصاره إلى وقفة احتجاجية اليوم السبت 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021  أمام مبنى رئاسة الحكومة.

** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا