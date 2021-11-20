خسوف "قمر الدم" يزين سماء الليل.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أضفى أطول خسوف جزئي للقمر منذ مئات السنين إبهاراً على سماء الليل حول العالم يوم الجمعة، في حدث أطلق عليه اسم "قمر الدم" بسبب الضباب الأحمر الذي صاحبه.



فالخسوف الجزئي الذي استمر ثلاث ساعات و28 دقيقة و23 ثانية هو الأطول منذ 18 فبراير (شباط) 1440، بحسب وكالة ناسا.

وأمكن رؤية مناظر خلابة للخسوف الجزئي للقمر في أجزاء من الولايات المتحدة وآسيا وأمريكا الجنوبية. وقالت ناسا إنه أثناء الخسوف، كان ما يصل إلى 99.1% من قرص القمر داخل أحلك ظل للأرض.

وبالنسبة لمن فاته هذا الحدث، سيتعين عليه الانتظار حتى عام 2669 قبل أن يتمكن من رؤية خسوف جزئي للقمر أطول من هذا. غير أنه من المتوقع أن يكون هناك خسوف كلي للقمر بمدة أطول في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل.