كم يحتاج الجسم من فيتامين B12 يومياً؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

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قال المركز الاتحادي للتغذية إن فيتامين B12 يتمتع بأهمية كبيرة للصحة، حيث إنه يشترك في عملية التمثيل الغذائي المختلفة، بالإضافة إلى أهميته لتكوين الدم ووظيفة الأعصاب.



وأوضح المركز الألماني أن معدل الاحتياج اليومي إلى فيتامين B12 يبلغ 4 ميكروغرام للبالغين و5ر4 ميكروغرام للحوامل و5 ميكروغرام للمرضعات.

وأضاف المركز أن أعراض نقص فيتامين B12 هي الإرهاق المستمر وقلة التركيز وضعف الذاكرة واعتلال المزاج، بالإضافة إلى الاضطرابات الحسية والحركية.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين B12 في الأغذية ذات الأصل الحيواني مثل اللحوم والأسماك والبيض والجبن.