الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات "بالملايين"على الحدود المصرية

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب ما كتبه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال: "أحبطت قواتنا عملية تهريب مخدرات بقيمة ملايين الشواكل على الحدود مع مصر".

وأوضح أدرعي أن عملية الضبط بدأت برصد الاستطلاعات الإسرائيلية للمشتبه فيه، حيث قال: "رصدت استطلاعاتنا خلال ساعات الليلة الماضية عددًا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات، وقامت باستدعاء قوة عسكرية للمكان والتي باشرت بأعمال لاعتقال المشتبه فيهم".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن عملية الضبط شهدت "إطلاق نار في الهواء، وأحبطت المحاولة".

ولفت أدرعي إلى أن المضبوطات عبارة عن "120 كيلوغرام من نوع كوكايين ومرجوانا بقيمة ملايين الشواكل"، مؤكدا أن هذه الكميات تم نقلها إلى قوات الشرطة التي ستباشر عملها.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيواصل حماية حدوده، قائلا: "ستواصل قوات جيش الدفاع العمل لحماية حدود الدولة على مدار الساعة".

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