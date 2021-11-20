شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى ينفذ عمليات تمشيط ضد الخلايا الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت قوات كوماندوز الخاصة ”غورغور” للجيش الوطنى الصومالى، عملية عسكرية مخططة ضد الخلايا الإرهابية في مناطق تابعة لمحافظة شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب الإقليمية، بحسب وكالة الأنباء الصومالية سونا.

وتمكنت القوات الخاصة الصومالية من إزالة ألغام أرضية زرعتها المليشات الإرهابية في بعض المناطق التي طالت العملية العسكرية.

وأوضح قائد مجموعة السابعة لقوات غورغور المقدم محمد شيخ أن الجيش نفذ عملياته في كل من قرية بوشكا، وإيدمو، وعبدو بلي بإقليم شبيلي السفلى.

جدير بالذكر، أن القوات المسلحة الوطنية، تواصل عمليات تصفية ضد فلول مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في جنوب ووسط البلاد.

وكانت أعلنت السلطات الصومالية مقتل خمسة مدنيين وإصابة 12 آخرين بانفجار عبوة ناسفة زرعتها حركة الشباب الإرهابية في سوق ببلدة بردال بمنطقة باى إحدى المحافظات الجنوبية.وذكر "راديو مقديشو" الحكومي أن رجال الأمن قاموا بتمشيط المنطقة وفتحوا تحقيقًا في العملية الإرهابية.