شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: تطعيم 25 ألفا و884 شخصا ضد فيروس "كورونا" خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 25 ألفا و884 شخصا باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس من بينهم 8 آلاف و473 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن 4 ملايين و842 ألفا و968 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و4 آلاف و76 جرعة بينها 17 ألفا و467 جرعة للسفر.



ولفتت إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و939 ألفا و173 شخصا حتى الآن.