مريض نفسي يقتحم قصر بكنجهام.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اعترف رجل، الجمعة، بأنه مذنب بتهمة دخوله عنوة في مايو/أيار موقع قصر بكنجهام في لندن.



وألقي القبض على كاميرون كالاني في القصر بسرعة وبحوزته كمية من الكوكايين وسكين مطبخ.

وأوضح المدعي العام ألكسندر ألاوود لمحكمة وستمنستر أن "كالاني (44 عاماً) الذي يعاني مشاكل نفسية، شوهد في الرابعة والنصف من فجر يوم 10 مايو وهو يتسلق سور إسطبلات العائلة المالكة البريطانية (رويال ميوز)، ثم تسلقها ثانية بعد وقت وجيز في الاتجاه المعاكس نحو الشارع".

وأضاف أن "حراس القصر أوقفوه بعد برهة خارج الأسوار إذ أقلقهم هذا الانتهاك الأمني". وأشار إلى أن المتهم "وُصِف بأنه مرتبك ولم يكن يدري بمكان وجوده ولا بما يجري".

وأفيد بأن كاميرون كالاني يعاني اضطراباً فصامياً عاطفياً، وربما كان وسط نوبة أو تحت تأثير المؤثرات العقلية لدى اقتحامه الموقع.

وقالت محامية كالاني ناتاشا ليك إن موكلها "لم يكن يعلم ولم يشك في أن الموقع المعني هو قصر بكنجهام".

ومنذ بداية الجائحة، أقامت الملكة إليزابيث الثانية في قلعة وندسور، بالقرب من لندن، حيث أمضت فترات الحجر المتتالية.

وحُدد 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل موعداً للنطق بالحكم في هذه القضية.