الصلاة في الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة كل 30 يوماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الصلاة في الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة واحدة كل 30 يوماً.



وذلك من خلال حجز تصريح الصلاة في الروضة وتصريح زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما عبر تطبيقي (اعتمرنا – توكلنا) .

وشددت الوزارة على أن الصلاة في المسجد النبوي يمكن أداؤها دون مواعيد مسبقة إذ إن الصلاة فيه لا تستلزم حجز تصريح، بل يشترط التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في "توكلنا" إلى (محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا).