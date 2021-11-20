خبيرة تغذية تكشف عن مادة غذائية مثالية منخفضة السعرات الحرارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الدكتورة أناستاسيا تاراسكو، خبيرة التغذية الروسية، أخصائية الغدد الصماء، أن الفاصوليا الخضراء مادة مثالية منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالفيتامينات وسهلة الهضم.



وتقول الأخصائية وفقا لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "الفاصوليا الخضراء، هي إحدى المواد الغذائية المفضلة لخبراء التغذية، لأنها منخفضة السعرات الحرارية، وسهلة الهضم بخلاف أنواع الفاصوليا والبقوليات الأخرى، وتحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والعناصر المعدنية. لذلك ينصح باستخدامها في مجال الطب وتغذية الأطفال، وتنصح النساء اللواتي في سن الإنجاب بتناولها، لأنها تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، الذي يساهم في الأداء الطبيعي للجهاز التناسلي ويلعب دورا رئيسيا في نمو الجنين أثناء الحمل".

وتضيف، "كما تحتوي الفاصوليا الخضراء على كمية كبيرة من فيتامينات مجموعة В وРР وفيتامين С والنياسين والبوتاسيوم والحديد والنحاس، لذلك من المفيد تناول الفاصوليا الخضراء للوقاية من فقر الدم. كما تحتوي الفاصوليا الخضراء على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ويمكن تناولها مع اللحوم والخضروات والكربوهيدرات".