"أطباء السودان": ارتفاع حصيلة القتلى خلال الاحتجاجات إلى 40

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان نشرته اللجنة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت: "ارتقت صباح اليوم روح الشهيد: محمد آدم هارون، 16 سنة، متأثراً بجراحه البالغة جراء إصابته برصاص حي بالرأس والرجل في مليونية 17 نوفمبر".

وأوضح البيان أن وفاة هارون قد رفعت عدد القتلى إلى 40، قائلا: "بهذا يرتفع عدد الشهداء المؤكدين لدينا منذ يوم انقلاب اللجنة الأمنية إلى 40 شهيدا".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أوضحت في بيان لها، مساء الأربعاء الماضي، ارتفاع عدد شهداء مليونية 17 نوفمبر إلى 15 شهيدا، في حين لم تعلق السلطات الأمنية على الحصيلة، ولكن تلفزيون السودان القومي ذكر أن الشرطة السودانية تجري تحقيقا حول مقتل 5 أشخاص خلال تظاهرات 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، رغم عدم تسجيل بلاغات لدى أقسام شرطة ولاية الخرطوم بهذه الحوادث.

وصباح الأربعاء الماضي، أغلقت السلطات الأمنية السودانية عددا من الجسور المؤدية للعاصمة الخرطوم لمنع تظاهرات متوقعة مناهضة لقرارات القائد العام للجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، التي أصدرها في يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان البرهان قد أعلن حل مجلسي السيادة والوزراء يوم 25 أكتوبر الماضي، كما أعلن فرض حالة الطوارئ، عقب الوصول لطريق مسدود في إقناع رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، بحل حكومته وتكوين حكومة جديدة من شخصيات تكنوقراطية.

وجاءت هذه التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في نوفمبر الجاري؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019.

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