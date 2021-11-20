شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العراقية" تعلن وصول شحنات جديدة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، وصول شحنات جديدة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية أعلنت وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر"عن طريق مرفق كوفاكس منظمة اليونيسيف"، مضيفة أن عدد اللقاحات التي وصلت عن طريق مطار بغداد الدولي بلغ مليونا و239 ألفا و30 جرعة.



من جانبها، أكدت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية أنه تم توزيع الشحنات لجميع المنافذ التلقيحية، ومنافذ الصرف في عموم بغداد والمحافظات.