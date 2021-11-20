شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 13355 إصابة و226 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالبرازيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة تسجيل 13355 إصابة جديدة بفيروس كورونا و226 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى زيادة في الوفيات والإصابات، مقارنة مع يوم أمس.

وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر 22 مليون إصابة منذ بداية الجائحة وأكثر من 600 ألف حالة وفاة.

وتشهد البرازيل ثالث أسوأ تفش للمرض في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، والثاني من حيث عدد الوفيات.