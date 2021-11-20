انتهاء أزمة طراز تسلا 3.. و إيلون ماسك يعتذر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، إن تطبيق الشركة للهواتف المحمولة عاد للعمل بعد تعطل خادم للتطبيق حال دون اتصال الكثير من المالكين بسياراتهم.



كان ماسك يرد على تغريدة لأحد مالكي سيارات تسلا قال فيها إنه يواجه خطأ في الخادم عند الاتصال بسيارته موديل 3 من خلال التطبيق على نظام التشغيل آي.أو.إس في سول بكوريا الجنوبية.

كان موقع إلكترك هو أول من نشر عن العطل.

وأفاد موقع داونديتكتور المعني بمتابعة أعطال الخدمات بأن نحو 500 مستخدم لـ تسلا قالوا إنهم واجهوا خطأ في التطبيق.

ويتتبع الموقع الأعطال عن طريق تجميع تقارير من سلسلة من المصادر، بما في ذلك أخطاء يبلغ عنها مستخدمون على منصته.

وبحلول الساعة 0220 بتوقيت جرينتش، كان عدد البلاغات عند ما يزيد قليلا عن 60.

وقال ماسك "نعتذر.. سنتخذ إجراءات لضمان عدم حدوث هذا مجددا.

وبلغ سعر تسلا موديل 3 - (Tesla Model 3) نحو 43800 يورو، على الرغم من هذا السعر المرتفع إلى حد ما، تهيمن الشركة الأمريكية على المبيعات وتسمح لنفسها بزيادة أسعارها، مع شل صناعة السيارات، بسبب النقص غير المسبوق في أشباه الموصلات.

ويتوفر من طراز تسلا موديل 3 حاليًا ثلاث فئات مختلفة، الافتتاحية هي Standard Range Plus، وتكلفتها الافتتاحية 39,990 دولارا، ثم فئة Long Range (Dual Motor) وتكلفتها 49,990 دولارا، ثم Performance وتكلفتها 56,990 دولارا.

وتعتزم تسلا إطلاق إنتاج السيارات في Gigaractory في برلين ، ألمانيا ، في نهاية العام الجاري أو على أبعد تقدير في بداية العام المقبل.

ومن المتوقع أن يكون هذا المصنع قادرًا، وفقًا لتصريحات إيلون ماسك، على إنتاج ما لا يقل عن 520 ألف وحدة سنويًا.