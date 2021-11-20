إيران عن قرار بريطانيا تصنيف "حماس" إرهابية: قلب للحقائق

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب ما كتبه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "لا يمكن سحق حقوق الشعب الفلسطيني عبر قلب الحقائق".

وأكد أن بلاده تدين القرار، قائلا: "نحن ندين قرار بريطانيا تصنيف حركة المقاومة الاسلامية في فلسطين "حماس" كمنظمة ارهابية".

وعبّر وزير الخارجية الإيراني عن رؤية بلاده للأزمة الفلسطينية، حين قال: "الحل السياسي الوحيد لفلسطين يكمن في إقامة الاستفتاء العام بين جميع السكان الأصليين في أرض فلسطين".

وكان وزير الداخلية البريطاني قد أعلن أخيرا أن بلاده بصدد الإعلان عن اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، مؤكدا أن لهذا القرار تبعات على من سيتعامل مع حماس أو يدعمها في الداخل البريطاني.

وعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الجمعة، على القرار، واصفة إياه بـ "الخطيئة"، مؤكدة أنه امتداد لـ "الخطيئة الكارثية في وعد بلفور"، قائلة: "بريطانيا مستمرة في غيها القديم، إذ بدلا من الاعتذار عن خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، وتصحيح هذا الخطأ، سواء في وعد بلفور حيال الأراضي الفلسطينية، أو الانتداب البريطاني الذي اعتبرته الحركة بمثابة "تسليم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية"، فهي "تناصر المعتدين على حساب الضحايا".

وعلى الفور، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن شكره للوزيرة البريطانية، بريتي باتيل، بعد اعتزام بلادها تصنيف حركة حماس منظمة "إرهابية"، بدعوى أن الذراع السياسية تمكن وتساعد الذراع العسكرية على العمل، وبأن الفارق في الملبس فقط.

وبدوره، سارع يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلية، في وصف اعتزام بريطانيا اتخاذ تلك الخطوة بحق حركة حماس بأنه قرار "مهم"، موضحا أن القرار يعني أن حماس ككل هي منظمة "إرهابية" من قبل بريطانيا، مقدما الشكر لبريطانيا على تعاونها المثمر في هذا القرار.

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