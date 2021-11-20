وزير الدفاع الأمريكي: نعمل مع الحلفاء لتعزيز الدفاعات الجوية السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع "العربية"، قال أوستن: "نعمل مع الحلفاء لتعزيز الدفاعات الجوية السعودية لمواجهة التحديات".

تأكيدات وزير الدفاع الأمريكي جاءت خلال كلمة له في منتدى حوار المنامة، اليوم السبت.

وأوضح أوستن أن تعزيز الدفاعات الجوية السعودية يأتي في إطار مواجهة إيران، مؤكدا أن "دعم إيران للإرهاب من المخاطر العابرة للحدود والتي يجب مواجهتها"، حسب تعبيره.

وطالب الوزير الأمريكي الحوثيين بضرورة وقف هجماتهم على المملكة العربية السعودية، قائلا: "على الحوثيين إنهاء الحرب في اليمن ووقف الهجمات على السعودية".

وقال: "سنعمل على حماية قواتنا في المنطقة ضد هجمات إيران ووكلائها"، مشيرا إلى أن التزام بلاده بأمن الشرق الأوسط هو "التزام قوي ونعمل على تعزيز الردع ضد إيران".

وأكد اوستن أن مهمته هي دعم الدبلوماسية "للدفاع عن مصالحنا ومصالح حلفائنا"، مؤكدا أن أمريكا ستزيد من قواتها "في الشرق الأوسط إذا اقتضت الحاجة ذلك".

وصنف الوزير الأمريكي الخطر الإيراني على أنه من أبرز التحديات، قائلا: "كورونا والتغير المناخي ودعم إيران للإرهاب من أبرز التحديات".

ولهذا شدد على أن بلاده ستستمر بتعزيز شراكاتها "لوقف تمويل الإرهاب ومكافحة الدعاية الإرهابية"، مطالبا بالعمل "معا لمواجهة الإرهاب في أفغانستان سواء القاعدة أو داعش".