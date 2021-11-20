شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يؤكد أهمية الاستفادة من تطوير كوبا لعدة لقاحات ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أهمية الاستفادة من تطوير كوبا لعدة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية، خلال لقاء الجرندى سفيرة كوبا الجديدة بتونس مريام مارتينز لوريل التي سلمته نسخة من أوراق اعتمادها.



وبحث الجرندي مع السفيرة الجديدة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تعتبر كوبا رائدة فيها.

وأعرب الجرندي عن تمنياته لرئيسة البعثة الكوبية بتونس بالتوفيق في عملها، مؤكدا استعداد الوزارة لتوفير كافة الظروف الكفيلة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.



وتناول اللقاء إمكانيات التعاون الواعدة التي يمكن استكشافها في كل من البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية وأهمية تكثيف الاتصالات بين الوزارات والهياكل التونسية والكوبية المعنية لتطوير مجالات التعاون وإثرائها.



من جانبها، أشادت السفيرة الكوبية بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، مؤكدة ترحيب سلطات بلادها بكافة المساعي والمبادرات الرامية إلى الرفع من مستوى التعاون الثنائي في العديد من المجالات على غرار الصحة والصناعات الدوائية والسياحة والثقافة والرياضة.



كما أشادت السفيرة الكوبية بمواقف تونس في المحافل الدولية بخصوص العديد من المسائل والقضايا لاسيما تلك التي تهم الدول النامية.