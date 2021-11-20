شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يضبط أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر خلال مداهمة لمنزل بالبقاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اللبنانى ضبط أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر متنوعة خلال مداهمة لمنزل بالبقاع شمالي لبنان.

وأضاف الجيش اللبناني أن قوة من الجيش داهمت منزل أحد المواطنين بمنطقة حورتعلا في البقاع وهو مطلوب بجرائم اطلاق النار في تواريخ سابقة.

وأوضح أن القوة ألقت القبض داخل المنزل على خمسة أشخاص لتعاطيهم المخدرات، كما ضبطت داخل المنزل كمية من المخدرات وعددًا من السيارات والدراجات النارية المسروقة.

وأشار إلى أن المضبوطات تم تسليمها ومباشرة التحقيق مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.

يذكرأن، شهد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، مناورة بالذخيرة الحية تحاكى تعرض وحدة عسكرية لكمين مسلح، وذلك خلال تفقده اليوم لقيادة فوج المغاوير (القوات الخاصة) فى روميه بمحافظة جبل لبنان.

وخلال الزيارة، تفقد العماد جوزاف عون أقسام الفوج واطلع على سير العمل فيه، كما اجتمع بالضباط والعسكريين واطلع على أوضاعهم ثمّ استمع إلى ايجاز من قائد الفوج عن مهماته.

وقال قائد الجيش اللبنانى فى كلمة للعسكريين أن لبنان يمر بظروف صعبة ومعقدة، مؤكدا أن العسكريين يتعاملون معها بحرفية وشجاعة وانضباط وحكمة، وينقذون بذلك الوطن من الفتن.

وهنأ العماد عون العسكريين بعيد الاستقلال مؤكدا أنه بفضل جهودهم وتضحياتهم يحمون الاستقلال معبرا عن ثقته فى قدرة العسكريين فى اجتياز هذه المرحلة رغم كل التحديات، مشددا على أن الشعب اللبنانى يثق بهم ويفتخر بأدائهم كما يشيد المجتمع الدولى بانجازاتهم.

وأكد عون سعيه للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التى تضغط على العسكريين، وتوفير الخدمات الأساسية التى تحافظ على كرامتهم وكرامة عائلاتهم وأبرزها العلاج والنقل.